Fußball, Kreisliga Quettingen gewinnt Neun-Tore-Spektakel

Fußball-Kreisliga A Köln: Spielvereinigung Flittard II – SV Bergfried Leverkusen 0:4 (0:2). Von „zehn guten Minuten am Anfang der Partie“ sprach Bergfrieds Trainer Hannes Diekamp, die letztlich zu einem Arbeitssieg seines Teams in Köln-Flittard führten. Sven Wilk (1.) und Till Juber (7.) sorgten für den perfekten Start, dann passierte lange nichts. Juber (68.) und noch einmal Wilk (90.) schraubten das Ergebnis noch in die Höhe. „Wir haben nicht geglänzt, aber letztlich verdient die Punkte eingefahren. Und wir haben zu Null gespielt, das war wichtig“, betonte der Coach.