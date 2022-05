Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen fahren bei Remis in Blomberg einen wichtigen Punkt ein

Elfen fahren bei Remis in Blomberg einen wichtigen Punkt ein

Leverkusen Durch das 24:24 (14:13) bei der HSG Blomberg-Lippe machen die Handballerinnn des TSV einen Sprung auf Platz neun und verschaffen sich etwas Luft im Abstiegskampf. Trainer Johan Petersson ist stolz auf das Team.

Ein 25. Treffer mochte den Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 in den letzten drei Minuten der Partie nicht mehr gelingen. Trainer Johan Petersson und seine Elfen zeigten sich dennoch glücklich mit dem 24:24 (14:13) bei der HSG Blomberg-Lippe, das – wie so oft bei dieser Paarung – bis zum letzten Angriff heiß umkämpft war. Erst als Malina Marie Michalczik den finalen Wurf drei Sekunden vor dem Ende klar über das von Kristina Graovac gehütete Tor setzte und die Schlusssirene erklang, war der aus Leverkusener Sicht wichtige Zähler sicher.

„Natürlich haben wir zum Ende einiges verworfen, aber das fühlt sich ganz klar wie ein gewonnener Punkt und nicht wie ein verlorener an“, stellte Petersson klar. Das machte er insbesondere daran fest, dass seine Schützlinge sich im Vergleich zu den letzten Partien in der Abwehr deutlich verbessert zeigten und es ihnen gelungen war, sich durch den Druck im Abstiegskampf nicht hemmen zu lassen.

„Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft. Wir haben das umgesetzt, was wir uns für die Defensive vorgenommen haben“, sagte der Elfen-Trainer. Dafür hatte er einige kleinere Änderungen vorgenommen, die zu seiner Freude funktionierten. „Wir wollten uns hinten besser präsentieren und das ist uns gelungen – inklusive einer guten Kristina Graovac im Tor.“

Ein Bonus des eigenen Überraschungszählers: Weil alle anderen Abstiegskandidaten leer ausgingen, sind die Leverkusenerinnen der Gewinner des Spieltags. Sie überholten drei Kontrahenten und liegen auf Rang neun nun wieder knapp vor Bensheim/Auerbach, Bad Wildungen und Oldenburg. Buchholz-Rosengarten auf dem Relegationsplatz kann Bayer bei fünf Punkten Rückstand und nur noch zwei ausstehenden Partien schon nicht mehr einholen. Endgültig gerettet sind die Elfen aber nicht. Schlusslicht Zwickau bestreitet noch vier Spiele und könnte theoretisch noch an Bayer vorbeiziehen – unter anderem kommt es am 18. Mai in der Ostermann-Arena zum direkten Duell.