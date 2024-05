Basketball, ProB Zukunft der Giants klärt sich am 10. Mai

13 Siege in Folge hatten die Bayer Giants zwischenzeitlich geholt. Das große Ziel, der Wiederaufstieg in die ProA, schien in greifbarer Nähe zu sein. Doch am vorigen Wochenende folgte die Enttäuschung. Die Leverkusener verloren im Play-off-Viertelfinale gegen die Berlin Braves zwei Mal relativ sang- und klanglos (62:83, 55:74) und schieden ebenso überraschend wie deutlich aus. Wie geht es nun weiter bei den Giants?