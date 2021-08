Olympia-Bilanz des TSV Bayer 04 : Zwei Mal Top Ten in Tokio

Konstanze Klosterhalfen lief über 10.000 Meter auf Platz acht – und verpasste ihren eigenen deutschen Rekord nur knapp. Foto: dpa/Oliver Weiken

Leverkusen Die Leichtathleten des TSV Bayer 04 Leverkusen sind mit ihrer Bilanz bei den Olympischen Spielen in Tokio zufrieden. Für großen Unmut haben allerdings die Entscheidungen bei den Staffeln gesorgt.

Die Olympischen Spiele sind vorbei und die Medaillen verteilt. Die Leichtathleten des TSV Bayer waren mit neun Sportlerinnen und Sportlern vor Ort. 2010 in London und 2016 in Rio waren es fünf sowie neun Athleten aus Leverkusen, die in den Wettkampf mit der Weltspitze gingen. „Wir können wir mit der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Tokio sehr zufrieden sein“, sagt Jörn Elberding, Geschäftsführer der Leichtathletikabteilung. „Im Stabhochsprung haben wir uns eine höhere Platzierung erhofft, es ist aber natürlich kein Desaster. Bei Olympia ist immer alles möglich, nach oben und nach unten.“ Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen während und vor den Spielen seien die Ergebnisse zufriedenstellend.

Unmut kommt indes über die personellen Entscheidungen bei den Staffeln auf. Hans-Jörg Thomaskamp sieht darin eine Benachteiligung seines Vereins. „Es ist ein Unding, dass Jennifer Montag nicht mit der Staffel gelaufen ist“, sagt der technische Leiter der Leichtathletikabteilung. „Es ist nicht das erste Mal, dass Topathleten aus Leverkusen – trotz schnellerer Zeiten im Vorfeld – vom Bundestrainer nicht berücksichtigt wurden.“

Info Einzige TSV-Medaille kommt von Judoka Frey Bronze Der 30-jährige TSV-Judoka Karl-Richard Frey ging bei den Olympischen Spielen in Tokio sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftswettbewerb auf die Matte. In der neu eingeführten Mixed-Wertung errang er mit dem deutschen Team die Bronzemedaille. Frey (Gewichtsklasse 90+ Kilogramm) musste sich allerdings in seinem Kampf Vize-Europameister Henk Grol (Niederlande) geschlagen geben.

Auch das Argument „fehlende Staffel-Erfahrung“ könne er nicht gelten lassen. „Sie ist schon beim Diamond-League-Meeting in London vor 60.000 Zuschauern gelaufen, sie ist in Yokohama Staffel-WM gelaufen, sie ist in den letzten Jahren öfter in der Staffel gelaufen als andere eingesetzte Athletinnen“, betont Thomaskamp. „Rein sportfachlich gesehen sind die Argumente nicht nachzuvollziehen, wenn man bedenkt, dass man normalerweise die vier schnellsten deutschen Frauen laufen lassen sollte.“

Auch die Nichtberücksichtigung von Tobias Lange für die 4x400-Meter-Staffel ist für ihn fragwürdig: „Warum plötzlich mit Luke Campbell ein Hürdenläufer läuft, der über keine Staffelerfahrung verfügt, verstehe ich nicht vor dem Hintergrund, dass mit Tobias Lange und Torben Junker aus Wattenscheid noch zwei 400-Meter-Läufer mit Staffelerfahrung eingesetzt hätten werden können.“

Auch für die Athleten, die aktiv waren, lief längst nicht alles rund. Durch die schwierige Saison nach der langwierigen Fußverletzung und der Covid-19-Erkrankung nach der Hallen-EM fehlte Mateusz Przybylko die Wettkampfroutine. Der Europameister von 2018 sprang 2,21 Meter – nicht genug für das Finale.

Ihre lange Verletzungspause verkomplizierte auch die Saison von Dreispringerin Kristin Gierisch. Im ersten von geplanten drei Sprüngen in der Qualifikation machten sich Gierischs Rückenstrecker und die untere Rippe bemerkbar, mit denen sie schon ein paar Tage vorher Probleme hatte. Im zweiten Sprung reichte es für 13,02 Meter, ehe sie den Wettkampf verletzungsbedingt beenden musste. Die Weite reichte nicht fürs Finale.

Beim Einspringen verletzte sich Stabhochspringer Torben Blech am Knie. Er schaffte trotzdem 5,30 Meter im ersten Versuch. Durch die Knieverletzung kam er jedoch nicht in seinen Rhythmus und rutschte bei seinem letzten Versuch über 5,50 Meter vom Stab ab. Eine aufgerissene Brandblase in der Hand war die Folge. Disziplinkollege Bo Kanda Lita Baehre qualifizierte sich ohne Fehlversuch mit übersprungenen 5,75 Metern für das Finale. Bei 5,70 gab es einen Fehlversuch im ersten Sprung. Auch im Zweiten riss der TSV-Athlet die Latte. Im dritten Versuch konnte er die Höhe jedoch meistern. Die 5,80 Meter waren jedoch zu hoch. So reichte es für ihn bei seinen ersten Olympischen Spielen am Ende für Platz elf.

Eine gute Qualifikation absolvierte Hammerwerferin Samantha Borutta. Das Erreichen des Finales war ihr aber nicht vergönnt. Ihre Bestweite in der Qualifikation mit 67,38 Metern im zweiten Versuch reichte nicht. Marike Steinacker hatte im Diskusfinale Pech mit dem Wetter. Ihr erster Versuch war ungültig. Kurz danach setzte Platzregen in Tokio ein. Im Wurfring rutschte Steinacker weg. Die 29-Jährige ließ sich vom Sturz und von der Regenunterbrechung aber nicht aus der Ruhe bringen. Nach Wiederaufnahme des Wettkampfes schaffte sie im wiederholten zweiten Versuch 62,02 Meter. Am Ende blieb die gebürtige Wermelskirchenerin mit einer guten Leistung auf Platz acht.