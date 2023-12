Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volley wollen Auswärtsfluch in Borken brechen

Leverkusen · Das Team von Trainer Dirk Sauermann punktet in eigener Halle zuverlässig, lässt aber auswärts zu viel liegen. Das soll sich am Samstag bei den Skurios Volleys in Borken ändern.

08.12.2023 , 19:30 Uhr

Leverkusens Mittelblockerin Laurine Vinkesteijn (Mitte) beobachtet am Netz ganz genau, was die Gegenspielerin vorhat. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Jim Decker