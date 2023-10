Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys verpassen ein Erfolgserlebnis beim TSV Flacht

Die Rückfahrt hat geschlaucht – und die Niederlage im Gepäck hatte die nächtliche Tour aus Schwaben ins Rheinland für die Volleyballerinnen des TSV Bayer nicht unbedingt besser gemacht. „Damit muss man im Laufe der Zeit aber umgehen können, damit sich das nicht auf die Laune auswirkt“, sagte Coach Dirk Sauermann am Tag nach dem Spiel gegen den TSV Flacht. Mit 1:3 nach Sätzen (25:21 25:27 25:27 25:27) hatte sein Team am Samstag verloren und bleibt damit auch in der zweiten Partie der neuen 2. Frauen-Bundesliga Pro ohne Erfolg. „Klar, die Laune ist besser, wenn man gewinnt“, gab Sauermann nach dem bitteren Ergebnis zu. „Es ist am Ende aber nur ein verlorenes Spiel.“