Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Volleyballerinnen setzen sich klar gegen Berlin durch

Was also anfangen mit dem Rest der Saison? „Ich möchte, dass wir bereit sind, falls da oben noch was passiert“, forderte Sauermann. Logisch, auch der 47-Jährige weiß, dass die Norddeutschen dafür noch ein paar überraschende Punkte liegenlassen müssten. Doch: „Warum sollen wir aufgeben, solange es rechnerisch möglich ist?“ Die Skurios Volleys Borken, der enteilte Spitzenreiter, dürfte dagegen nicht mehr einzuholen sein.