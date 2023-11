Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys reisen im Bus der Werkself nach Erfurt

Die nächste weite Auswärtsfahrt bietet die Aussicht auf Komfort der Extraklasse. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen reisen mit dem Bus der Bundesliga-Fußballer zu ihrer Partie bei Schwarz-Weiß Erfurt am Samstag (18 Uhr). „Das ist super“, sagt Trainer Dirk Sauermann, dessen Team in den beiden bisherigen Auswärtspartien noch ohne Punktgewinn ist. „In dieser Form kennt das Team das noch nicht.“ So können die Spielerinnen unter anderem die Sitze bis in die Horizontale verstellen, um die Beine auszustrecken.