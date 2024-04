Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys wollen unter die besten fünf Teams der Liga

Drei Spiele in drei Wochen stehen für die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen im Saisonendspurt an – ein ungewohntes Gefühl, nachdem es zuletzt seit Ende Februar nur insgesamt drei Partien waren. „Unglaublich, oder?“, fragt Dirk Sauermann und muss selbst ein bisschen lachen. Der Trainer kann mit seinem Team nach drei Wochen ohne Liga-Duell endlich zurück in den Spielrhythmus finden, wenn an diesem Freitag die Skurios Volleys Borken in der Ostermann-Arena gastieren (20 Uhr). Er und seine Spielerinnen wollen die erste Spielzeit in der neu gegründeten 2. Bundesliga Pro vernünftig zu Ende bringen: „Es hätte wohl niemand Interesse daran, bis Ende Mai weiterzuspielen.“