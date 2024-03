Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Bayer Volleys melden sich mit Sieg gegen Straubing zurück

Die drei Wochen lange Pause haben die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 gut verkraftet. Das Team von Trainer Dirk Sauermann besiegte NawaRo Straubing in der Ostermann-Arena mit 3:1 (23:25, 25:11, 25:21, 25:23) nach Sätzen und fuhr so den sechsten Triumph im achten Spiel des Jahres ein. „Es ist gut, wie wir mit der Niederlage gegen Erfurt umgegangen sind“, lobte Sauermann. Bei der war sein Team noch chancenlos, nun ist es zurück in der Erfolgsspur. „Wir haben einen der besseren Tage erwischt“, sagte der TSV-Coach. „Ich bin sehr zufrieden.“