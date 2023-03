Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Volleys halten ihren Kurs Richtung Vizemeisterschaft

Als „sehr solides Spiel“ bezeichnete Hartmann den Auftritt ihres Teams am Samstag in der Ostermann-Arena. „Wir haben unseren Stiefel sehr gut heruntergespielt“, sagte sie. Ohne die mit leichten Rückenproblemen angeschlagene Sarah Overländer und die erkältete Nikola Schmidt musste Sauermann personell dezent umbauen, doch der Coach weiß längst einen verlässlichen und breiten Kader zur Verfügung. „Es würde uns inzwischen nicht mehr passieren, dass wir unglücklich knapp verlieren“, befindet Hartmann. Gegen Hamburg gab es in diesem Jahr schon den siebten Sieg im achten Spiel. Sauermanns Team läuft immer weiter heiß.