Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Bayer Volleys gehen selbstbewusst ins Duell mit Hamburg

Leverkusen · Der bisherige Saisonverlauf ist für die Volleyballerinnen des TSV Bayer Leverkusen fragmentiert. Das ändert sich nun: In der 2. Bundesliga Pro stehen für das Team von Trainer Dirk Sauermann fünf Partien in 29 Tagen an. Los geht es am Samstag gegen den ETV Hamburg.

19.10.2023, 17:30 Uhr

TSV-Zuspielerin Svenja Enning steht fokussiert am Netz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Jim Decker

Der Blick auf die Tabelle der 2. Volleyball-Bundesliga Pro ist doch sehr ungewöhnlich. Die erfolgsverwöhnten Spielerinnen des TSV Bayer finden sich auf dem letzten Platz wieder – nach erst zwei Spielen. Während andere Teams bereits doppelt so viele Partien absolviert haben, starten die Rheinländerinnen nun erst so richtig in die Saison. Mit dem Heimspiel gegen den ETV Hamburg am Samstag (19.30 Uhr, Ostermann-Arena) beginnt eine Phase mit fünf Spielen binnen 29 Tagen. „Danach kann man die Situation etwas besser einschätzen“, sagt Trainer Dirk Sauermann.