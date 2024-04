Volleyball, 2. Bundesliga Pro Volleys gehen mit einem klaren Sieg aus der Saison

Nun heißt es für Rothe und Sauermann, ein Team für die neue Saison zusammenstellen. Kapitänin Laurine Vinkesteijn beendet ihre Karriere und wurde am Samstag emotional verabschiedet, Wübbeke zieht studienbedingt nach Mainz und spielt dort weiter. „Das sind herbe Verluste“, räumt der Abteilungsleiter ein, der aber Erfahrung mit solchen Situationen hat. Im September startet die Liga in die neue Spielzeit, vermutlich mit 15 statt der bisherigen 13 Teams. Der TSV strebt erneut eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte an.