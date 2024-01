Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys feiern in Stralsund den fünften Sieg in Serie

Der TSV Bayer 04 scheint es erneut so zu machen wie im Vorjahr. Auch da hatte Sauermanns Team einen beeindruckenden Lauf hingelegt und sich am Ende so noch Platz drei gesichert. Geht es also erst mal so weiter? „Wir hatten in der vergangenen Saison auch immer mal wieder ein Spiel, das wir dann verloren haben“, wiegelt der Coach ab, „aber es würde mir gefallen, wenn wir bis zum 10. Februar so weitermachen könnten.“ Dann steht das Wochenende mit dem Doppelspieltag in Grimma und Dresden an.