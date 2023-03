Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Volleys fegen Köln aus der Halle

Dirk Sauermann saß am Samstagabend auf seinem Trainerstuhl in der Ostermann-Arena und bekam irgendwie das Lächeln nicht aus dem Gesicht. „Ich habe auf jeden Fall gute Laune“, sagte der 47-Jährige und beobachtete die Abbauarbeiten nach dem Spiel seines TSV Bayer 04. Die von ihm trainierten Volleyballerinnen hatten vorher – im übertragenen Sinne natürlich – die Halle bereits abgerissen. Mit 3:1 (25:16, 24:26, 25:21, 25:13) besiegten seine Spielerinnen die DSHS SnowTrex Köln und feierten damit den sechsten Sieg im siebten Spiel in diesem Jahr. Das nächste Erfolgserlebnis – und das vor einer tollen Kulisse. 700 Zuschauer sahen sich die starke Vorstellung an, der Saisonbestwert ist damit übertroffen. „Die Emotionen eines Derbys haben gutgetan, ohne den Siegeswillen zu reduzieren“, lobte Sauermann.