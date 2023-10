Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys bleiben in Bayern erstmals ohne Satzgewinn

Die Zeitumstellung spielte für die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04. „Statt um 5.30 Uhr war ich so um 4.30 Uhr im Bett“, sagte Dirk Sauermann am Sonntagmittag scherzhaft. Richtig fit war der Trainer nach einer strapaziösen Reise tags zuvor natürlich nicht. Komplett zufrieden konnte er auch nicht sein, schließlich kassierte sein Team durch ein 0:3 (15:25, 23:25, 16:25) beim TV Dingolfing die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel. Erstmals in der noch jungen Spielzeit in der 2. Bundesliga Pro konnten die Rheinländerinnen nicht einen Satz für sich entscheiden.