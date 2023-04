Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Julia Hartmann hört auf bei den Volleyballerinnen

Die Fans feierten Julia Hartmann mit Sprechchören. Das letzte Spiel der Saison war auch ein Abschied für die Volleyballerin des TSV Bayer. Denn Hartmann, die erst zu dieser Spielzeit ins Zweitliga-Team der Leverkusenerinnen zurückgekehrt war, hört in der 1. Mannschaft wieder auf. Dies gab die Anführerin, die praktisch zum Vereinsinventar gehört, am Samstag vor den 800 Zuschauern in der Ostermann-Arena bekannt.