Volleyball, 2. Bundesliga : TSV-Team träumt vom Pokalkracher gegen Stuttgart

TSV-Volleyballerin Malin Schäfer (r.) in Aktion. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen haben den Westdeutschen Pokal gewonnen. Ein Sieg fehlt zur Teilnahme am nationalen Wettbewerb, in dem ein Topteam aus der Bundesliga wartet.

Sollten die Leverkusenerinnen in zwei Wochen das Qualifikationsspiel beim BBSC Berlin – dem Pokalsieger Nordost – gewinnen, ziehen sie ins Achtelfinale des DVV-Pokals ein. Dort wartet am ersten November-Wochenende im Achtelfinale Erstliga-Spitzenreiter MTV Stuttgart. „Das Spiel wäre natürlich etwas ganz Besonderes für uns. Auch, weil es ein Heimspiel wäre, zu dem sicher viele Zuschauer kommen würden, die noch nicht regelmäßig dabei sind“, sagt Yaglioglu.

Spielt seine Truppe in der Qualifikation wie gegen Borken, das immerhin Zweitliga-Tabellenführer ist, dürfte der Sprung in den nationalen Pokal gelingen. Denn beim 3:0-Erfolg ließen die Gäste zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel am Sieg aufkommen. Rebecca Schäperklaus erzielte sieben Asse, Charlotta Werscheck 17 direkte Punkte im Angriff. Auch Laura Broekstra und Sarah Overländer punkteten zweistellig, dazu zeigte Klara Single ein Mal mehr eine starke Vorstellung als Libera. „Es war durch die Bank eine überragende Partie von uns“, sagte der Coach.