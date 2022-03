Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : TSV-Volleyballerinnen machen es nochmal spannend

Leverkusens Charlotta Werscheck schlägt den Ball über das Netz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Eigentlich war die Zweitliga-Meisterschaft bereits abgehakt, doch Spitzenreiter Borken patzt, während die Leverkusenerinnen ihre Spiele konsequent gewinnen.

Ein Punkt fehlt den Volleys Borken noch, um die Meisterschaft in der 2. Liga für sich zu entscheiden. Doch völlig überraschend verlor der bis dahin ungeschlagene Tabellenführer zuhause 1:3 gegen Blau-Weiß Dingden und sogar 0:3 gegen den SCU Emlichheim. So bekommen die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 vielleicht doch noch eine Chance, die Spitze zu erobern. Nach den beiden ungefährdeten 3:0-Erfolgen gegen den VCO und BBSC Berlin erhält sich das Team von Coach Tigin Yaglioglu zumindest die Hoffnung, auf den letzten Metern der Saison vielleicht doch noch an Borken vorbeizuziehen. Das ist zwar nach wie vor eine eher theoretische Chance, aber sie ist zumindest ein bisschen realistischer geworden.

Konsequent zog der TSV den Doppelspieltag in der Ostermann-Arena durch. Sarah Overländer bot in beiden Partien eine starke Leistung, Laura Broekstra dominierte vor allem gegen den VCO offensiv das Geschehen. „Man hat in beiden Spielen jeweils schnell gemerkt, dass wir gewinnen“, sagte Yaglioglu. „Aber die Mannschaft hat nicht nachgelassen und ihre Stärken diszipliniert auf das Feld gebracht.“ Gefreut hat sich der Trainer auch für Finja Schul, die zum ersten Mal durchspielte.

Das machte die 18-Jährige auch in der zweiten Partie des doppelten Heimspieltags gegen den BBSC, die nach Broekstra gegen den VCO in Zuspielerin Alexa Kaminski ihre wertvollste Teamkollegin auf dem Feld hatte. „Zwischen den Begegnungen lagen nur wenige Stunden. Umso zufriedener bin ich, wie uns das gelungen ist“, sagte der Coach nach drei klaren Sätzen.