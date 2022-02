Volleyball, 2. Bundesliga : Volleyballerinnen des TSV lösen doppelte Pflichtaufgabe

Leverkusen Mit zwei 3:0-Siegen gegen die beiden in der Zweiten Liga unten rangierenden Teams halten die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen den Anschluss zur Spitze.

Gerne hätte Tigin Yaglioglu einen Sieg der Sporthochschule Köln im Spitzenspiel gegen die Volleys Borken gesehen. Doch der Tabellenführer behielt mit 3:1 die Oberhand, bleibt damit ungeschlagen und lässt den Volleyballerinnen des TSV Bayer nur noch Minimalchancen auf den Titel. „Wenn wir das direkte Duell gewinnen, wären wir auf sechs Punkte ran“, sagt der Trainer. „Ich will den ersten Platz noch nicht aufgeben, aber der Sieg gegen Köln war für Borken natürlich ein Riesenschritt Richtung Titel.“ Gleichzeitig gaben sich die Farbenstädterinnen bei ihren Aufgaben keine Blöße. In Sorpesee und Münster gewann die Mannschaft jeweils 3:0.

In beiden Duellen stand Finja Schul erstmals in der Startaufstellung. Die 17-Jährige überzeugte beim 25:16 und 26:14 gegen Sorpesee, bevor Yaglioglu im dritten Durchgang durchwechselte. „Der Gegner wollte es dann noch mal wissen, und es wurde richrig eng“, sagte der Coach. „Für das Publikum war es sicher schön, noch ein umkämpftes Match zu sehen, nachdem die beiden ersten Sätze deutlich waren.“ Angeführt von Rebecca Schäperklaus holten die Gäste einen Rückstand auf und sicherten sich den Satz mit 25:23.

Der Tabellenzweite hat nun ein Wochenende frei, um am Sonntag, 27. Februar, ab 14 Uhr den ETV Hamburg zu empfangen. „Das wird ein anderes Spiel als die beiden in Münster und Sorpesee. Hamburg kommt mit vielen gestandenen Spielerinnen“, sagt Yaglioglu. Im Saison-Endspurt will der TSV in fünf Heimspielen schadlos bleiben. Die einzige Partie in der Fremde findet beim Spitzenreiter statt.