Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Volleyballerinnen glückt in Dingden die Revanche

Zu ihrem Ehrentag gab es für Julia Hartmann Kuchen, ein Ständchen in der Kabine – und einen Auswärtssieg. Die Volleyballerin des TSV Bayer 04 feierte am Samstag nicht nur ihren 29. Geburtstag, sondern auch den 3:1-Erfolg (24:26, 25:12, 25:20, 25:22) in der 2. Bundesliga beim SV Blau-Weiß Dingden. „Es gibt wenig, mit dem ich unzufrieden bin“, lobte Leverkusens Trainer Dirk Sauermann die Vorstellung seines Teams, das sich damit auf den dritten Rang in der Tabelle schob.