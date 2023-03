Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Volleyballerinnen gelingt Revanche gegen Ostbevern

(jim/mol-) Hätte die Saison in der zweiten Volleyball-Bundesliga erst im Januar begonnen, wäre der TSV Bayer 04 geradewegs auf Aufstiegskurs. Mit acht Siegen aus neun Partien seit Jahresbeginn und satten 24 Punkten führt das Team von Trainer Dirk Sauermann die Tabelle an – nur leider rechnet dieses Tableau lediglich die Rückrunde zusammen. In der Gesamtwertung stehen die Volleys auf Platz drei und lassen als erster Verfolger der zweitplatzierten Stralsunder Wildcats den Druck nicht abreißen: Mit dem 3:1-Sieg nach Sätzen (25:15, 25:17, 24:26, 25:17) gegen den BSV Ostbevern führt Sauermanns Team die erfolgreiche Rückrunde fort.