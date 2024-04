Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleyballerinnen gehen beim Derby in Köln leer aus

Leverkusen · Nach der 1:3-Niederlage in der Nachbarstadt geht es für die Volleyballerinnen des TSV Bayer in dieser Saison nur noch um Platz fünf in der 2. Bundesliga Pro. Unzufrieden ist Trainer Dirk Sauermann damit nicht.

21.04.2024 , 17:00 Uhr

Leverkusens Zuspielerin Wiebke Ritter (l.) in Aktion – unter Beobachtung von Teamkollegin Clara Wübbeke. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Jim Decker