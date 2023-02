Handball, Frauen-Bundesliga Leuchter und Klein ragen beim Sieg der Elfen heraus

Bis Ende der Woche weilt Leuchter bei der Nationalmannschaft. Anders als bei den beiden Kurzlehrgängen zuvor hat sie gute Chancen auf ihr Debüt im DHB-Trikot. Denn zur Maßnahme gehört die Teilnahme des Teams an einem hochkarätig besetzten Turnier mit Partien gegen Ungarn am 3. März in Ludwigsburg und Polen am 5. März in Heidelberg.