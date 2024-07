Leichtathletik Talente des TSV Bayer bringen vier Medaillen aus Koblenz mit

In der männlichen U20 ging vom TSV Bayer Leverkusen Stabhochspringer Hendrik Müller, der in dieser Saison die WM-Norm von 5,10 Metern stets sicher übersprang, als Favorit in den Wettbewerb. Bei teils starkem Regen übersprang er die Anfangshöhe von 5,00 Metern im zweiten Versuch. 5,10 und 5,20 blieben auf Anhieb liegen. Müller überquerte folglich 5,30 Meter im dritten Versuch und besiegelte die Titelverteidigung. Die 5,50 übersprang er ebenfalls im dritten Versuch. „Diese Höhe im Regen bei nassen Bedingungen – das habe ich auch noch nie gemacht“, sagte der Stabhochspringer. „Das gibt mir sehr viel Selbstbewusstsein für die WM in Lima. Vorher kommen noch zwei Wettkämpfe und da will ich nochmal was drauflegen.“