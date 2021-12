Handball, Frauen-Bundesliga : WM-Trio kehrt nach dem Aus ins Training der Elfen zurück

Leverkusen Drei Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen waren bei den Titelkämpfen in Spanien dabei: Mareike Thomaier, Zoe Sprengers und Kristina Gravovac.

Mareike Thomaier, Zoë Sprengers und Kristina Graovac sind bereits von der WM in Spanien zurückgekehrt. Am Montag nimmt das Trio wieder das Training bei den Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer auf – und wird dabei eine Menge zu erzählen haben.

Mareike Thomaier war die einzige der WM-Elfen, die ohne Einsatz blieb. Sie gehörte zu den zwei Spielerinnen, die Bundestrainer Henk Groener aus dem erweiterten Kader kurzfristig noch zusätzlich mit zu den Titelkämpfen nahm. Im Kader stand sie allerdings weder in der Gruppenphase oder der Hauptrunde, noch bei der Viertelfinal-Niederlage gegen Gastgeber Spanien. Zwischenzeitlich fiel sie zudem auch noch erkrankt aus.

Die Runde der letzten Acht knapp verpasst hatten ihre beiden Teamkolleginnen aus Leverkusen. Die bekamen jedoch im Gegensatz zu Thomaier die Chance, ihr Können auf dem Spielfeld unter Beweis zu stellen – und nutzten sie. Bei Titelverteidiger Niederlande kam Sprengers auf insgesamt 14 Turniertore, war in allen drei Gruppenspielen erfolgreich und steuerte drei Treffer zum Hauptrunden-Kantersieg gegen Kasachstan bei. Dennoch mussten sie und ihre Teamkolleginnen in der K.o.-Runde enttäuscht zuschauen. Sie landeten hinter den beiden Teams, die sie im direkten Aufeinandertreffen nicht bezwingen konnten. Gruppenerster wurde Norwegen, das der niederländischen Auswahl im Hauptrundenfinale die entscheidende erste Niederlage beigebracht hatte. Rang zwei ging knapp an die Schwedinnen, gegen die es im dritten Gruppenspiel nur zu einem 31:31-Unentschieden gereicht hatte.