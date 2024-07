Leverkusens Team für Paris Torben Blech nimmt Anlauf fürs Finale

Wenn Torben Blech an den Moment denkt, an dem er in das Stadion in Paris kommt, mit den Zuschauern, der Atmosphäre und Leichtathleten aus aller Welt, die sich in ihren Disziplinen messen, steigt seine Vorfreude ins Unermessliche. „Ich habe jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich es mir vorstelle“, sagt der Stabhochspringer des TSV Bayer Leverkusen. Zwar sind es für ihn die zweiten Olympischen Spiele nach Tokio 2021, doch die Wettkämpfe in Japan während der Corona-Pandemie waren für ihn ernüchternd. „Wir waren isoliert, es gab keine Zuschauer und das Olympische Dorf war eher wie ein Gefängnis“, erinnert er sich. „Das war absolut unbefriedigend.“ Danach habe er sich geschworen, auch 2024 dabei zu sein – und am Samstag, 3. August, ist es soweit. Dann steht die Qualifikation für das Finale an, das zwei Tage später stattfindet.