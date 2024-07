Leichtathletik Talente des TSV Bayer räumen elf Medaillen ab

In der männlichen U18 gab es ebenfalls eine Staffelmedaille zu feiern. Neo Müller, Nikolas Kautz, Gianluca Wessendorf und Jelvis Frempong (U16) liefen in 42,08 Sekunden zur Silbermedaille. In der weiblichen U18 folgten die weiteren drei Medaillen. Sprinterin Anne Böcker zeigte über die 100 Meter eine sensationelle Leistung. Bereits im Vorlauf steigerte sie ihre Bestzeit bei starkem Gegenwind von -1,6 Metern pro Sekunde auf 11,86 Sekunden und unterbot erstmals die U18-EM-Norm (11,90). Im Halbfinale standen mit etwas zu viel Wind (+2,3 Meter/Sekunde) 11,74 Sekunden auf der Uhr. Vor dem Finale waren die Vorzeichen klar: die zwei schnellsten Athletinnen, die die Norm bereits unterboten hatten, werden zur EM mitgenommen. Sie zeigte erneut ein starkes Rennen und wurde in neuer Bestzeit von 11,75 Sekunden Zweite. So stand fest, dass die Athletin von Trainer Andreas Gentz zur U18-EM nach Banská Bystrica in die Slowakei (18. bis 21. Juli) fährt.