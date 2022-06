Bo Kanda Lita Baehre im Gespräch : „Je mehr Meistertitel, desto besser für mich“

Bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2019 in Berlin gewann TSV-Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre Silber, bei der Neuauflage in der Hauptstadt an diesem Wochenende will er den Titel. Foto: Wolfgang Birkenstock

Interview Leverkusen Der Stabhochspringer des TSV Bayer 04 Leverkusen über seine Ambitionen für die Deutschen Meisterschaften an diesem Wochenende in Berlin.

Die internationale Norm (5,80 Meter) hat Bo Kanda Lita Baehre in der Tasche, seine Tickets für die WM in Eugene (USA) und die Heim-EM in München sind ihm damit so gut wie sicher. Aber vorher gilt die volle Konzentration des 23-Jährigen den nationalen Titelkämpfen in Berlin am Wochenende. Er will nach 2017, 2018 und 2020 zum vierten Mal unter freiem Himmel deutscher Meister werden.