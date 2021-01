Basketball, ProA : Späte Testung ist für die Giants der „beste Kompromiss“

Leverkusen Die Partie der Zweitliga-Basketballer gegen Artland ist aufgrund eines falsch-positiven Schnelltests ausgefallen. Wir erklären, warum das kaum zu vermeiden war.

Bei der Einhaltung des Spielplans in der 2. Bundesliga (ProA) geht es seit Saisonbeginn drunter und drüber. Immer wieder müssen Partien kurzfristig abgesagt und verlegt werden, weil Basketballer positiv getestet werden und teilweise die gesamte Mannschaft in Quarantäne muss. Während die Bayer Giants Leverkusen und drei weitere Teams zwölf Partien absolviert haben, sind Heidelberg und Nürnberg erst sieben Mal angetreten. Umso ärgerlicher ist es, wenn Begegnungen aufgrund eines Fehlalarms ausfallen – wie zuletzt das Duell der Farbenstädter gegen die Artland Dragons .

Was war passiert? Ein Spieler der Giants wurde beim Routine-Schnelltest am Spieltag positiv getestet, wonach sich die Mannschaft in Isolation begab und der Spieler sich dem genaueren PCR-Test unterzog. Wenige Stunden später kam aus dem Labor die Entwarnung in Form eines negativen Resultats. Die Partie hätte also gar nicht ausfallen müssen. Doch inzwischen war es zu spät, eine Anreise des Gegners war so kurzfristig nicht mehr möglich.