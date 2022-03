Turnier in Italien : Sitzvolleyballer des TSV gewinnen Silber im Europapokal

Leverkusen Die Mannschaft von Trainer Martin Blechschmidt muss sich im Finale dem Team aus Sarajewo geschlagen geben, erlebt aber ein gelungenes Turnier auf hohem Niveau.

Zum Auftakt besiegte das Team den kroatischen Meister IOK Zagreb mit 3:0 und ebnete so den Weg ins Halbfinale. Im zweiten Spiel wartete der Favorit aus Sarajevo. In einem hochklassigen Spiel unterlagen die Leverkusener mit 1:3. In der Runde der letzten Vier traf der Deutsche Meister auf den polnischen Meister ParaVolley Silesia. Das Team von Trainer Martin Blechschmidt dominierte die Partie, gewann 3:0 und zog ins Finale ein. Im Endspiel erwies sich Fantomi Sarajevo erneut als zu stark. Das Duell ging mit 0:3 (28:30, 16:25, 14:25) verloren. Im ersten Abschnitt knüpften die Leverkusener an das Vorrundenspiel an und hatten einige Satzbälle auf ihrer Seite, konnten sie aber nicht nutzen. Danach war der Widerstand des TSV gebrochen.