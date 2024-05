Leichtathletik Eikermann siegt in Alexandria – Dahlmeyer auf Platz drei bei DM

Auch die 110-Meter-Hürden der Männer waren davon betroffen. Die 2,2 Meter pro Sekunde Rückenwind waren im A-Finale knapp zu viel für eine listengültige Leistung. Tim Eikermann gewann das Rennen in 13,58 Sekunden. Das hätte bei gültigen Bedingungen eine neue Bestzeit sowie die Bestätigungsnorm für die EM in Rom bedeutet. „Erstmal bin ich mega happy“, sagte Eikermann. „Ich hatte schon das Gefühl, dass ich gut drauf bin, aber dass ich so gut drauf bin, auf jeden Fall nicht. Das Rennen an sich war vorne sehr solide, ab der sechsten Hürde habe ich dann ein bisschen Probleme gekriegt mit dem aktiven Treten zwischen den Hürden.“ Er sei sich nicht sicher, ob das mit dem Rückenwind zusammenhänge, sehe aber noch viel Potenzial für Steigerungen.