Heimspiel in Leverkusen Paralympische Athleten treiben sich zu Bestleistungen

INFO

Chance verpasst Unter den Augen von Bundestrainerin Marion Peters konnten die Deutschen, für die das Meeting in Leverkusen die letzte Gelegenheit war, Normen für die Paralympics in Paris zu erfüllen, nicht überzeugen. Dem verletzungsbedingt angeschlagenen Kugelstoß-Weltmeister Yannis Fischer fehlten mit 10,53 Metern 50 Zentimeter zur Normerfüllung, Max Marzillier blieb über 400 Meter in 49,64 nur 0,54 Sekunden über der geforderten Zeit – ebenso wie Phil Grolla, dem über 100 Meter in 10,93 Sekunden acht Hundertstel fehlten. Felix Krüsemann verpasste die Norm über 1500 Meter, Ali Lacin sowie Andreas Walser im Weitsprung, Sebastian Dietz und Mathias Schulze im Kugelstoßen. Auch Speerwerferin Lise Petersen, die Kugelstoßerinnen Kim Vaske und Lisa Martin Wagner, Weitspringerin Friederike Brose oder die Sprinterinnen Nicole Nicoleitzik sowie Isabelle Foerder konnten sich in ihren Kerndisziplinen nicht mehr steigern. Immerhin. Sie müssen nun hoffen, dass sie auch ohne Normerfüllung einen der begehrten Startplätze erhalten. Die Entscheidung fällt am 19. Juli.