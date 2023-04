Basketball, 2. Bundesliga Noch lebt bei den Giants die Hoffnung auf den Klassenerhalt

Mit 108:102 gewannen die Bayer Giants spektakulär nach Verlängerung gegen die Dresden Titans. Dreimal hatten die Leverkusener zuvor umkämpfte Spiele in den Extra-Minuten verloren, doch dieser Sieg wirkte wie eine Befreiung. Nach vier Niederlagen in Serie schöpfen die Leverkusener Basketballer neue Hoffnung im Abstiegskampf der ProA. Dämpfer für die positive Stimmung ließen jedoch nicht lange auf sich warten, so dass am Ostersonntag (16 Uhr) ein Erfolg im Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons erneut zur Pflicht gerät.