Turnier beim TSV Bayer Nationale Fecht-Elite ermittelt beim TSV Bayer ihre Meister

Am Wochenende kommen Fechter zahlreicher deutscher Vereine zusammen und kämpfen um einen Platz auf der Siegertreppe. In diesem Jahr stehen die Meisterschaftsgefechte allerdings im Schatten des bereits feststehenden Deutschen Meisters im Fußball. Der Samstag laufe überwiegend normal ab, erklärt Fecht-Abteilungsleiter Guido Quanz. Die Parkplätze unter Stelzenautobahn seien zwar von Freitag bis Montag gesperrt, am Samstag kommen aber alle Fechter mit ihrer Durchfahrtsgenehmigung direkt vor die Halle. Am Sonntag, dem Tag der „Coming Home“-Feierlichkeiten von Bayer 04, findet allerdings unter der Stelze ein Public-Viewing statt, sodass sich Fechter und Besucher einen Parkplatz am Forum suchen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen müssen. Das sei bereits alles kommuniziert. „Wir haben das im Griff“, sagt Quanz.