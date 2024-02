Handball, Frauen-Bundesliga Coach Biegler will wieder mehr Gegenwehr von den Elfen sehen

Karneval fällt für die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer größtenteils aus. Denn an den jecken Tagen sind die Elfen gleich doppelt gefordert. Am Samstag geht es für sie ins nördliche Baden-Württemberg zum Auswärtsspiel bei Schlusslicht Sport-Union Neckarsulm und am Aschermittwoch empfangen sie den Thüringer HC in der heimischen Ostermann-Arena.