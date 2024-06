Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2024 Das sind die Medaillenhoffnungen aus Leverkusen

Leverkusen · An diesem Wochenende trifft sich Deutschlands Leichtathletik-Elite in Braunschweig zum Kräftemessen. Aus Leverkusen sind über 60 Sportler am Start. Konstanze Klosterhalfen sagt ihre Teilnahme ab, auch die Olympischen Spiele in Paris sind wohl kein Thema mehr für die Topläuferin.

27.06.2024 , 11:00 Uhr

Tim Eikermann (l.) tritt als EM-Zwölfter über 110 Meter Hürden bei den Deutschen Meisterschaften an. Foto: dpa/Oliver Weiken