Leichtathletik : Mateusz Przybylko springt in Polen ins EM-Finale

Hochspringer Mateusz Przybylko steht im EM-Finale. Foto: dpa/Leszek Szymanski

Leverkusen Vier Athleten des TSV Bayer sind in Torun dabei. Am Samstag starten die Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und Torben Bleich in die Wettkämpfe ein, am Sonntag geht Sprinterin Jennifer Montag an den Start.

Die Hallen-Europameisterschaften in Torun (Polen) haben für die Leichtathleten des TSV Bayer mit einer guten Nachricht begonnen. Hochspringer Mateusz Przybylko schaffte am Donnerstag die Marke von 2,21 Metern im ersten Anlauf, über 2,16 Meter leistete er sich vorab einen Fehlversuch. Damit zieht der Europameister von 2018 ins Finale am Sonntag ein. Aus Leverkusen sind neben Przybylko auch noch die Stabhochspringer Torben Blech und Bo Kanda Lita Baehre sowie Sprinterin Jennifer Montag bei den Titelkämpfen dabei.

„Meine Erwartungen bei den Hallen-Europameisterschaften sind sehr hoch“, sagte Przybylko vor dem Turnier. Sein Ziel sei ganz klar eine Medaille. „Ich bin bestens vorbereitet und bin mir sicher, dass bei der EM was geht. Ich fühle mich topfit.“ Der 28-Jährige kann sich nun bis Sonntag um 11.25 Uhr auf das Finale vorbereiten.

Am Samstag (10.04 Uhr) steigen die Stabhochspringer Blech und Lita Baehre in das Turnier ein. „Es ist meine zweite internationale Meisterschaft. Bei der WM 2019 in Doha musste ich aufgrund von Rückenproblemen die Quali abbrechen. Deshalb ist mein erstes Ziel, das Finale zu erreichen“, erklärt Blech. In Doha war Lita Baehre Vierter mit übersprungenen 5,70 Metern – und auch er peilt in Polen das Finale an. „Ich möchte meine beste Leistung abrufen und bin sehr stolz, Deutschland vertreten zu können“, sagt der Athlet.