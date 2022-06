Basketball, 2. Liga : Marius Stoll will sich bei den Giants beweisen

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer Leverkusen verkünden ihren nächsten Zugang für die Position des Spielmachers. Der kommt aus Ulm und bringt auch Erfahrung aus der Bundesliga mit.

Stoll hat bereits einige Einsätze in der Bundesliga, gesetzt war er aber im ProB-Team, mit dem er in der vorigen Saison das Halbfinale der Play-offs erreichte und es auf 8,8 Punkte, 4,8 Assists und 3,1 Rebounds im Schnitt brachte. „Als sich abzeichnete, dass Luca Kahl uns verlassen würde, wollten wir unbedingt einen deutschen Point Guard als Backup verpflichten, der überaus talentiert ist, aber auch akzeptiert, von der Bank zu kommen“, sagt Gnad und fügt hinzu: „Das ist in Deutschland gar nicht so einfach.“