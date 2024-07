Leverkusens Team für Paris „Ich trainere sicher nicht so viel für einen vierten Platz“

Im Moment läuft es einfach bei Diskuswerferin Marike Steinacker. Bei einem Meeting in Wiesbaden überbot sie Ende Mai den mehr als 50 Jahre alten Vereinsrekord des TSV Bayer Leverkusen von Liesel Westermann. Ihre 67,31 Meter bedeuteten nicht nur eine neue Bestleistung, sondern auch die Erfüllung der Qualifikationsnorm für die Olympischen Spiele in Paris. Dass sie ihre starke Form bis kurz vor dem Großereignis halten konnte, das an diesem Freitag beginnt und bis zum 11. August läuft, stellte die 32-Jährige in der Diamond League Anfang des Monats mit 64,64 Metern und dem vierten Platz unter Beweis. Unlängst erreichte sie bei einem Meeting in Sachsen-Anhalt 66,84 Meter und gewann den Wettbewerb. Die gebürtige Wermelskirchenerin ist bereit für die Sommerspiele in der französischen Hauptstadt.