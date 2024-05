Season Opening in Leverkusen Schäfer erfüllt Paralympics-Norm

Irmgard Bensusan rannte in 27,27 Sekunden über 200 Meter weltweit auch schneller als alle anderen in ihrer Klasse bislang in diesem Jahr und unterbot wie in der Halle die Paralympics-Norm. Die 13,36 Sekunden über 100 Meter waren zumindest ordentlich. Zuvor hatte sich Jule Roß über 100 Meter in 12,79 Sekunden deutlich verbessert, über 200 Meter gab es in 26,58 Sekunden eine Bestzeit. Moritz Hoffmann freute sich in 12,83 Sekunden und 26,34 Sekunden über zwei Bestzeiten auf den Sprint-Distanzen.