Handball : Junior-Elfen landen zwei Siege binnen 24 Stunden

Viola Leuchter (mit Ball) spielt in dieser Saison für die Junior-Elfen und das Bundesliga-Team des TSV Bayer. Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/Schlikis via www.imago-images.de

Rhein-Wupper Das Team von Coach Jörg Hermes gewinnt erst in Mainz und dann in Duisburg. Auch die Frauen des TV Witzhelden feiern in ihrer Liga einen Doppelsieg.

Handball, 3. Liga: SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim – TSV Bayer 04 Leverkusen II (Frauen) 22:23 (10:9). Mit zwei Siegen innerhalb eines Tages sind die Junior-Elfen auf Rang drei vorgestoßen. Beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer in Mainz-Bretzenheim lieferte das Team von Trainer Jörg Hermes seine bislang beste Saisonleistung ab. „Wir haben mit einem hohen Maß an Disziplin überzeugt“, kommentierte der Coach den Überraschungssieg, den Viola Leuchter mit ihrem neunten Tor beim gleichzeitigen Erklingen der Schlusssirene perfekt machte. Bestnoten verdienten sich auch Pia Terfloth und Kim Hinkelmann mit einer überragenden Abwehrleistung im Innenblock.

TSV Bayer 04 II Vogel, Küpper – Boulouednine (9/3), Nikolic, Terfloth (1), Hölzer (1), Ronge, Pickrodt, Bona (1), Kaufmann (4/2), Teusch (1), Bätz (2), Hinkelmann (4).

HSG Rodgau Nieder-Roden – TSV Bayer 04 Leverkusen II 22:28 (13:13). Der kraftraubende Auftritt des Vortags hatte bei den Leverkusenerinnen allerdings im zweiten Spiel sichtbare Nachwirkungen. Doch ein grandioser Zwischenspurt zum 27:15 (50.) entschied die Begegnung. Terfloth avancierte wie schon am Vortag zur besten Leverkusener Kraft, diesmal auch im Angriff.

TSV Bayer 04 II Vogel, Küpper – Boulouednine, Leuchter (6/1), Nikolic (1), Terfloth (5), Hölzer (3), Ronge, Pickrodt (1), Bona, Kaufmann (1/1), Teusch (2), Bätz (1), Klein (7), König (1).

Oberliga: TV Witzhelden – HSG Hiesfeld/Aldenrade (Frauen) 26:23 (13:12). Die „Turmladies“ lieferten schon bessere Leistungen in dieser Saison ab, doch es reichte am Ende für einen Sieg gegen den Konkurrenten aus dem Ruhrgebiet. „Uns unterlaufen derzeit zu viele leichte Fehler. Daran müssen wir arbeiten. Unter dem Strich haben wir diesmal aber auch verdient als Sieger das Feld verlassen“, sagte Trainerin Lidija Hepp. Vor allem Linkshänderin Kathrin Frielingsdorf steuerte elf Tore bei.

TVW C. Siegmund – Pauly (1), Strauf, Heimann, Thilker (1), B. Siegmund, Vogel, Mohr (6), Frielingsdorf (11/6), Bohrmann (2), Hantusch (3), Lubberich (1), Storck (1).

TV Witzhelden – GSG Duisburg (Frauen) 33:22 (17:10). Keine Probleme hatten die Frauen indes mit dem Abstiegskandidaten in Duisburg. Den Witzheldenerinnen reichte eine durchschnittliche Leistung für den zehnten Saisonsieg. Außenspielerin Frielingdorf war mit zehn Treffern erneut ein Erfolgsgarant für ihr Team.