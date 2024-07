Bastketball, 2. Bundesliga ProB Eigengewächs Joel Lungelu kehrt zu den Giants zurück

Im ProA-Halbfinale 2022 gegen die Tigers Tübingen machte sich der Brettspieler erstmals einen Namen und erzielte bei dem Gastspiel in Süddeutschland neun Zähler. Auch in der ProA-Saison 2022/23 erhielt Lungelu Minuten und kam in 14 Begegnungen zum Einsatz. Eigentlich sollte der Deutsch-Kongolese in der ProB einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung machen. Coach Hansi Gnad hatte einiges mit dem 2,05 Meter großen Power Foward vor, doch Lungelu hatte andere Pläne. Er unterschrieb bei der Talentschmiede des Team Ehingen Urspring in der Südstaffel der dritthöchsten Spielklasse, hatte aber mit Verletzungen zu kämpfen und kam in 16 Partien auf durchschnittlich 4,9 Punkte.