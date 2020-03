64:80-Niederlage : Jena agiert zu abgebrüht für die Giants

Leverkusen Die Leverkusener Basketballer kassieren beim 64:80 gegen Science City Jena ihre dritte Heimniederlage in der ProA. Die Gäste waren über weite Strecken der Partie deutlich besser.

Bereits im ersten Angriff der Partie demonstrierten die Gäste, warum sie überlegen sind. Jena vergab zwar zwei Drei-Punkte-Würfe in Folge, sicherte sich aber jeweils den Rebound, um durch Alexander Herrera 2:0 in Führung zu gehen. Unter dem Korb spielten die Gäste ihre Größen-Vorteile aus, versenkten in der ersten Hälfte 65 Prozent ihrer Versuche aus der Nahdistanz und sicherten sich 28 Rebounds. Zum Vergleich: Die Leverkusener schnappten nur zwölf Bälle, die vom Korb abprallten.

Besser wurde es auch nach Wiederanpfiff zunächst nicht. Zwar sicherten sich die Giants insbesondere durch Eddy Edigin nun mehr Rebounds, konnten die Gäste aber auch nicht daran hindern, zu guten Abschlüssen zu kommen. Die bauten ihren Vorsprung sogar auf 20 Punkte aus – eine Wende lag nicht in der Luft. Dass es anders laufen könnte, deutete die Truppe immer wieder an. Sheldon Eberhardts Dreier zu Beginn des Schlussdurchgangs sah genauso spielend leicht aus wie Edigins Korbleger in der Folge. Doch würden die Hausherren noch mal so nah herankommen, dass das Publikum in der Ostermann-Arena sie durch die Schlussminuten tragen könnte? Jena präsentierte sich zunächst abgebrüht und ließ nichts anbrennen. Wenn die Mannschaft es benötigte, zog ein Spieler zum Korb und punktete. Trainer Hansi Gnad stellte um, ließ nun offensiver verteidigen und erzeugte damit deutlich mehr Stress bei den Thüringern. Und dann kamen die Gastgeber doch noch mal in die Nähe.