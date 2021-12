Läufer des TSV Bayer : Bronzemedaille für Dahlke bei Cross-DM in Sonsbeck

Bronzemedaille für Dahlke bei Cross-DM in Sonsbeck

Leverkusen Bei den Deutschen Meisterschaften in Wesel läuft Jonathan Dahlke vom TSV Bayer 04 Leverkusen zur Bronzemedaille. Das U23-Frauenteam gewinnt Silber.

Hinter den Läufern des TSV Bayer 04 liegt ein erfolgreiches Wochenende. Bei den deutschen Cross-Meisterschaften in Sonsbeck im Kreis Wesel sicherte sich Jonathan Dahlke auf der Langstrecke den dritten Platz. Zudem gewann die U23 aus Leverkusen um Berit Scheid, Annasophie Drees und Pia Stemski die Silbermedaille in der Mannschaftswertung.

Die Strecke bei der Cross-DM hatte es in sich. Auf dem matschigen Acker eines Bauern hatten die Veranstalter auf einer Zwei-Kilometer-Strecke einen kurvigen Parcours mit Strohballen als Hindernisse aufgebaut, Nieselregen erschwerte das Laufen zusätzlich. „Der Veranstalter hatte Spikes mit 15 bis 18 Millimeter langen Dornen empfohlen“, berichtete René Giesen, Coach des TSV und Nachwuchs-Landestrainer Lauf und Gehen in Nordrhein-Westfalen. „Das sind schon halbe Waffen unter dem Schuh, aber die waren für den Kurs auch nötig.“

Nach Platz 55 bei der Cross-EM eine Woche zuvor in Irland hatte sich Dahlke viel für das Rennen in Sonsbeck vorgenommen und forcierte zügig das Tempo. „Zwischenzeitlich hatte er zehn Meter Vorsprung. Damit hat er das Feld gesprengt und nur zwei Läufer konnten folgen“, sagte Giesen. Die drei machten die Medaillenplätze am Ende unter sich aus. Dahlke musste sich schließlich dem Titelverteidiger Samuel Fitwi Sibhatu (LG Vulkaneifel) und Davor Aaron Bienenfeld (SSC Hanau-Rodenbach) geschlagen geben. „Das war eine klasse Leistung.“