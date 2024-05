Handball, Frauen-Bundesliga In Blomberg ist von den Elfen volle Konzentration gefordert

Nach dem etwas holprigen Sieg gegen Schlusslicht Bad Wildungen bekommen es die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer am Samstag mit einem Gegner deutlich höheren Formats zu tun. Dann sind die Elfen beim Tabellenfünften HSG Blomberg-Lippe in dessen Halle an der Ulmenallee zu Gast (18 Uhr).