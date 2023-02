Basketball, 2. Bundesliga Haris Hujic führt die Giants zum vierten Sieg in Serie

Die Bayer Giants bleiben in der ProA zwar auf einem Abstiegsplatz, doch die Stimmung bei Trainer Hansi Gnad und seinem Team ist nach dem vierten Sieg in Serie famos. Bei den Eisbären Bremerhaven lagen die Basketballer aus der Farbenstadt nach dem dritten Viertel 64:75 hinten, hatten dann aber in Haris Hujic den stärksten Spieler auf dem Feld. Mit den Dreiern des 25-Jährigen drehten die Gäste das Spiel und feierten einen zwischenzeitlich nicht für möglich gehaltenen 97:89-Erfolg.