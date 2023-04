Basketball, 2. Bundesliga „Ich ziehe den Karren aus dem Dreck“

Leverkusen · Nach dem Abstieg der Bayer Giants bereitet sich Trainer Hansi Gnad bereits auf die Saison in der ProB vor. An diesem Freitag treten die Basketballer gegen Phoenix Hagen an – und der Coach richtet eine klare Ansage an seine Spieler.

20.04.2023, 19:00 Uhr

Trainer Hansi Gnad stellt sich seiner Verantwortung und will die Bayer Giants zurück in die ProA führen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Thomas Rademacher

An diesem Freitag (19.30 Uhr, Ostermann-Arena) empfangen die Bayer Giants Phoenix Hagen zum Basketball-Derby. Es ist vorerst das letzte Mal, dass sich die beiden Teams auf dem Feld begegnen. Die Leverkusener steigen nach einer sportlich brutal enttäuschenden Saison aus der ProA ab, für Hagen geht es um das Erreichen der Play-offs. „Es ist schon eine riesengroße Enttäuschung“, sagt Trainer Hansi Gnad. „Trotzdem will ich dieses Spiel noch unbedingt gewinnen.“