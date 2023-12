Basketball, ProB Coach Gnad will abgezocktere Giants sehen

Es war ein Befreiungsschlag, den die Bayer Giants auswärts gegen die BSW Sixers gelandet haben. Den 92:87-Sieg bezeichnete Trainer Hansi Gnad als bisher beste Leistung dieser ProB-Saison – und das ausgerechnet in einer Phase, in der es gerade nicht besonders rund für die Leverkusener Basketballer lief. Nun will sein Team im Heimspiel gegen den SC Rist Wedel am Samstagabend (20 Uhr) in der Ostermann-Arena daran anknüpfen.