Basketball, ProB Giants ziehen Antrag für Lizenz in ProA zurück

Die Bayer Giants werden selbst im Falle eines Falls nicht den Aufstieg in die ProA wahrnehmen. „Nach intensiven Überlegungen haben wir uns entschieden, den Lizenzantrag für die 2. Bundesliga ProA in der kommenden Saison zurückzuziehen und somit nicht als potentieller Nachrücker zur Verfügung stehen“, heißt es in einer Mitteilung der Basketballer. „Gerne wären wir zu einem anderen Ergebnis gekommen, aber unsere Analysen und Prognosen haben klar dafür gesprochen, unseren Weg in der Saison 2024/2025 in der ProB fortzusetzen.“